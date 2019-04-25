Antalyaspor antrenmanına sürpriz konuklar

Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın futbolculuk yıllarındaki takım arkadaşı, eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, Antalyaspor'un antrenmanlarını sürdürdüğü Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek takımı ziyaret etti.

Cumartesi günü sahasında BB Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, antrenmanda sürpriz konuklarını ağırladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın futbolculuk yıllarındaki takım arkadaşı, eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek takımı ziyaret etti. Antrenman öncesi futbolcularla teker teker selamlaşan Tugay Kerimoğlu, eski takım arkadaşı olan Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile de sohbet etti. Futbolculardan Yekta Kurtuluş'un yaptığı esprili karşılama Tugay Kerimoğlu'nu uzun süre güldürdü.

Kırmızı-beyazlılar, koşu ve ısınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi. Futbolcuların tempolu mücadele sergilediği maçı yeşil yelekli takım kazandı. Bazı futbolcular serbest şut çalışması yaparak antrenmanı bitirdi. Antrenman sonunda ise Yörük Sanayici ve İşadamları Derneği (YÖRSİAD), teknik heyet ve futbolcuları bu sezon gösterdikleri performans nedeniyle tebrik etti ve BB Erzurumspor maçı için başarı dileklerinde bulundu. YÖRSİAD Başkanı M. Aykut Ege, Teknik Direktör Korkmaz'a Yörüklerin simgesi olan keyfiye hediye etti.