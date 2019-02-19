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Antalyaspor ara vermeden çalışmalara başladı

Spor Toto Süper Lig’in 22.

Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Antalyaspor, ara vermeden Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.


Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta kapanış maçında dün sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını başladı. Cumartesi günü deplasmanda DG Sivasspor ile karşılaşacak olan kırmızı-beyazlılar 2 grup halinde antrenman yaptı. Medipol Başakşehir maçında ilk on birde forma giyen futbolcular, düz koşu ile çalışmayı tamamlarken, diğer grup 5'e 2 top kapma oyunundan sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Maçı, yeşil yelekli takım kazandı.

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