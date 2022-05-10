Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan: “Kasımpaşa ve Galatasaray maçlarını kazanacağız”

Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan, ligin ikinci yarısında yakalanan büyük çıkış ve takımın hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sezonun bitimine iki hafta kala Antalyaspor'un herkesi gururlandırmaya devam ettiğini dile getiren Başkan, “Ligin 22. haftasında küme düşme hattında bulunan takımımızdan hiçbir zaman umudumuzu kesmedik. Bugün bizden çok daha büyük bütçelerle kurulan takımlarla aynı hedef için yarışıyoruz. Geçen sezon kırılan tarihi rekoru bu yıl bir kez daha kırdık. 14 haftadır bileğimiz bükülmüyor. Bunun 9'unun da galibiyet olması çok önemli. Biz bunu tesadüfen yapmadığımızı, futbol oynayarak bu başarıyı elde ettiğimizi tüm futbol kamuoyu görüyor” diye konuştu.

"İki maçı kazanacağız"

Başta Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, futbolcular ve tüm ekibin sahada büyük bir hırs ve azimle mücadele ettiğinin altını çizen Başkan, “Alın terlerinin karşılığını da saha sonuçları ile alıyorlar. Taraftarlarımız özellikle son maçlarda bize inanılmaz destek veriyor. Artık önümüzde son iki maç kaldı. Kasımpaşa deplasmanını oynadıktan sonra evimizde Galatasaray ile karşılaşacağız. Her iki maçta da sahaya kazanmak için çıkacağız. Alacağımız puanların bizi nereye taşıyacağını lig bitince göreceğiz. Şimdiden teknik heyetimizi, futbolcularımızı ve taraftarımızı kutluyorum” açıklamalarında bulundu.