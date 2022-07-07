Antalyaspor Başkanı Çetin: “Gelirlerimizi artırıyor, maliyetlerimizi azaltıyoruz”

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığına seçilen Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, “Biz Antalyaspor'u küçük olsun, bizim olsun değil, büyüsün diye uğraşıyoruz. Gelirlerimizi artırıyor, maliyetlerimizi azaltıyoruz” dedi.

Antalyaspor Kulübü Derneği Olağan Genel Kurulu, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Suphi Türel Kongre Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda öncelikle divan heyeti oluşturuldu. Heyet, Kamile Yıldırım Gülgün, Caner Canıtez, Orçun Çelik, Murat Şimşek ve Mehmet Topuz'dan oluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

Aziz Çetin başkanlığında oluşturulan liste oybirliği ile kabul edildi

Yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider hesaplarının ardından denetim kurulu raporu okundu. Faaliyet raporu, bilanço ve gelir gider hesapları ile denetim kurulu raporu ayrı ayrı oylanarak ibra edildi. Kulüp üyelikleri, üye giriş ve yıllık aidatların artırılması ile ilgili madde de genel kurulda kabul edildi. Tahmini bütçenin okunmasının ardından son gündem maddesi olan seçime geçildi. Aziz Çetin başkanlığında oluşturulan liste oybirliği ile kabul edildi.

"Bu başarıların en büyük başarıları, anneler ve babalardır"

Seçimin ardından görevi devreden Emin Hesapçıoğlu, yönetim süreleri içinde birçok ilki gerçekleştirdiklerine dikkat çekerken, “Bu başarıda yönetimimizde yer alan her bir kişinin de ayrı ayrı emeği vardır. Büyük özveriyle çalıştık. Başarıda emekleri olan hocalarımıza da teşekkür ederim. Bu başarıların en büyük başarıları, anneler ve babalardır. İyi ki varsınız. Biz 34 kişi el ele büyük emek verdik. Hepinize teşekkür ederim” dedi.

"Gelirlerimizi artırıyor, maliyetlerimizi azaltıyoruz”

Yeni dönemde Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanlığı yapacak olan Aziz Çetin ise yaptığı konuşmaya, 07.07 Dünya Antalyasporlular Günü'nü kutlayarak başladı. Çetin, 13 aylık Antalyaspor A.Ş. yönetimi süresince önemli ve kritik kararlar aldıklarını, hepsinin altından alınlarının akıyla çıktıklarını belirterek, “Gemiyi sağ salim limana yanaştırdık. Sizlere mahcup olmadık. Bundan daha değerlisi yok. En iyi günlerimizde bile çıkarılmaya çalışılan her kaosu bertaraf ettik. Bu kulübün bir kuruşunun heba olmaması için çalışıyoruz. Biz Antalyaspor'u küçük olsun, bizim olsun değil, büyüsün diye uğraşıyoruz. Gelirlerimizi artırıyor, maliyetlerimizi azaltıyoruz” diye konuştu.

“En büyük Antalyaspor”

Çocukluğundan beri tribünlerde hayalini kurduğu, Antalyaspor Başkanlığı görevini yürütmenin gururunu yaşadığını belirten Çetin, “Tek amacım kulübümüzü işte o çocukken hayal ettiğim yere getirebilmek. Amacımız, bir gün bu bayrağı devrettiğimizde arkamızdan iyi duygularla anılmamız. En büyük mirasımız, çocuklarımıza bırakacağımız, başarılı olduğu kadar temiz bir geçmiş. Bugün Antalyaspor Kulübü Derneği'nin de başkanı olarak tüm branşlarımızın başarısı ve tesisleşmesi için azami gayreti göstereceğimizden de kimsenin şüphesi olmasın. Bu sözlerim 11 branş ve 2 bin sporcudan oluşan dev bir ailenin tamamı için geçerlidir” ifadelerini kullandı. Çetin, sözlerini “En büyük Antalyaspor” diyerek noktaladı. Genel kurul, yöne yönetimin basın mensuplarına toplu olarak poz vermesi ile sona erdi.