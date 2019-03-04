Antalyaspor Bayan Masa Tenisi takımı Batman etabını tamamladı

Antalyaspor Bayan Masa Tenisi Takımı, Batman'da Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi 4. etap maçlarında mücadele etti. 2-3 Mart tarihlerinde Batman 19 Mayıs Spor Salonu'nda mücadele eden kırmızı beyazlılar ilk gün karşılaşmalarında Çukurova Üniversitesi'ni 4-2 ile geçerken, Bursaspor'u da 4-1'lik skorla mağlup etti. İkinci gün oynanan maçta Yalova Belediyesi Gençlikspor'a 4-1 kaybeden Antalyaspor, ilk 8 arasında yer bulamadı. İkinci 8 takım arasında kalıp klasman grubunda mücadele etme hakkı kazanan Antalyaspor masa tenisi takımı nisan ayında İstanbul BBSK, Masa Tenisi İhtisas, Çukurova Üniversitesi, BU Piliçspor, Trabzonspor, Pendik Belediyespor ve Bursaspor ile karşılaşacak.