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Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig’in 27.

Süper Lig'in 27. haftasında 13 Haziran Cumartesi günü Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.


Süper Lig'in 27. haftasında zorlu Beşiktaş deplasmanına gidecek Fraport TAV Antalyaspor, Atilla Vehbi Tesisleri'nde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde maçın hazırlıklarına başladı. Akşam saatlerinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, istasyon koşuları, pas çalışması ve topla oyun gerçekleştirdi.


Kondisyon ve taktik uygulamalar sonrası antrenman tamamlandı.

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