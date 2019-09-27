Antalyaspor bu yıl da Cangarlar ile yola çıkacak

2006 yılından bu yana Antalyaspor Kulübünün araç sponsoru olan Cangarlar Otomotiv, 12 yıllık geleneği 13'üncü yıla taşıdı. Sezon boyunca kullanılmak üzere 15 Hyundai otomobili Antalyaspora tahsis eden Cangarlar, şehrin en büyük markasına destek olmak adına örnek tavrını bu yıl da sürdürdü. Cangarlar Filo Kiralama Müdürü Yakup Kersu, araçları kulübün Genel Müdürü Adem Kart'a teslim ederek hayırlı olması dileğinde bulundu.

Antalyaspor'a destek

Cangarlar Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Cangar'ın Antalyaspor'a her zaman katkı koyma arzusunda olduğunu ifade eden Kersu, Hyundai'nin yetkili bayisi olarak Antalya'da 1998 yılından bu yana hizmet verdiklerini hatırlatarak, “Satış öncesi ve sonrası müşteri ihtiyacına yönelik tüm ürün ve hizmetleri en kısa sürede tamamlayarak, koşulsuz müşteri memnuniyeti politikası ile yolumuza devam ediyoruz” dedi.

Antalya ve genelinde otomobil sektörünün ilk sıralarında yer alan Hyundai Cangarlar Plaza'nın vermiş olduğu servis hizmetleri ile de en büyük olmayı hedeflediğini anlatan Kersu, “Hyundai, son 10 yıldır edindiği ‘Dünyanın En Büyük Gelişim Gösteren Otomotiv Markası' unvanı ve hem marka hem de ürün bazında aldığı değerli ödüllerle hızla gelişmeye devam ediyor. Otomobil tutkunlarını Hyundai Cangarlar Plaza'ya bekliyoruz” diye konuştu.