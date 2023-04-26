Antalyaspor buz hokeyi takımı maçlara hazır

Antalyaspor buz hokeyi takımı, ilk maçına Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu tarafından düzenlenen "Verita Dünya Buz Hokeyi Çocuk Turnuvası" ile çıkıyor

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde bulunan ve Avrupa'nın en büyük buz pisti olma özelliğini de taşıyan Buz Adası Spor Salonu'nda 28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek müsabakalara 7 ay gibi kısa bir sürede

oluşturulan U10 ve U12 yaş gruplarında iki takımla katılacak Buzun Akrepleri, Antalyaspor Buz Hokeyi Spor Okulları'ndan yetiştirdiği genç sporcuların durumunu tecrübeli rakipleri karşısında değerlendirme şansı bulacak. Organizasyon ve takımın durumu ile ilgili açıklamalarda bulunan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Antalya İl Temsilcisi başantrenör Tufan Kaya, Antalya için yeni sayılabilecek bir branş olmalarından dolayı ufak tefek

aksaklıklar yaşansa da her şeyin planladıkları çizgide gittiğini, bunda en büyük faktörün sadece antrenör ve sporculardan oluşan değil sporcu aileleri, kulüp personeli ve yönetim kurulu üyelerinin de dahil olduğu büyük bir takım yapısının varlığı olduğunun altını çizerek; yerel rakipler karşısında ulusal bir spor kulübü olarak yarışmanın farkını ortaya koymayı hedeflediklerini belirtti.