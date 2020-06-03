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Antalyaspor çalışmalarını sürdürüyor

Antalyaspor, lig hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Öğleden sonra Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanmaya başlayan profesyonel futbol takımı, 17.30'da Büyükşehir Belediye Stadı'na geçerek antrenmana çıktı. Teknik Direktör Tamer Tuna gözetimindeki antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı beyazlılar daha sonra iki grup halinde taktik çalışması yaptı. Antrenman, çift kale taktik çalışması ile sona erdi.


Fraport TAV Antalyaspor'un bugünkü antrenmanı öncesinde Hakan Özmert, Nazım Sangare ve Bünyamin Balcı için doğum günü kutlaması yapıldı. Kutlamaya, teknik heyet ve futbolcuların yanı sıra yöneticilerimizden Aytaç Altay ile genel menajer Servet Çavuşoğlu da katıldı.

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