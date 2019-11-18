İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalyaspor cimnastik takımı Türkiye üçüncüsü

Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan Küçükler Federasyon Kupası Bireysel ve Grup Müsabakaları, 15-16-17 Kasım tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirildi.

Türkiye Cimnastik Federasyonu faaliyet programında yer alan Küçükler Federasyon Kupası Bireysel ve Grup Müsabakaları, 15-16-17 Kasım tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirildi. Antalyaspor cimnastik takımı, grup serisinde 3'üncü olarak kürsüde yerini aldı. Alisa Akhun, Ceylin Kotil, Zehra İram Göçer, Miray Sarı ve Bengisu Bakırcı'dan oluşan Antalyaspor cimnastik takımı Küçükler Federasyon Kupası grup serisinde Türkiye 3'üncüsü olarak büyük başarı elde etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.