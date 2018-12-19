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Antalyaspor, Darıca Gençlerbirliği maçı hazırlarını tamamladı

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında karşılaşacağı Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.


Antalyaspor, yarın deplasmanda konuk olacağı Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki Antalya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda, Teknik Direktör Bülent korkmaz gözetiminde yapılan antrenmanda kırmızı-beyazlılar maçın son provalarını gerçekleştirdi. Bugün uçakla İstanbul'a gidecek olan kırmızı-beyazlılar, karayoluyla da Darıca'ya hareket edecek.


Antalyaspor, 5. Tur'un ilk maçında Darıca Gençlerbirliği ile evinde 2-2 berabere kalmıştı.

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