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Antalyaspor devre arası hazırlıklarını sürdürüyor

Antalyaspor, devre arası hazırlıklarına Belek’te devam ediyor.

Antalyaspor, devre arası hazırlıklarına Belek'te devam ediyor.


Spor Toto Süper Lig'in devre arasında Antalyaspor hazırlıklarına Belek'te devam ediyor. Sabah saat 11.00'de Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde başlayan çalışmalar düz koşu ile başladı. Antrenmanın devamında güç ve set çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip çalışmaların son bölümünü çift kale maç ile tamamladı. Antalyaspor çalışmalarına bu akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

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