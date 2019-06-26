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Antalyaspor Didim yolcusu

Antalyaspor triatlon takımı, Türkiye Triatlon Şampiyonası’nın 2.

Antalyaspor triatlon takımı, Türkiye Triatlon Şampiyonası'nın 2. ayağı olan Didim yarışı için gün sayıyor. 30 Haziran'da koşulacak yarışa Türkiye'den birçok takım ve sporcu katılacak. Sprint mesafe olan yarış, 750 metre yüzme, 20 kilometre bisiklet ve 5 kilometre koşu etaplarından oluşuyor. 30 Haziran Pazar günü 08.00'de erkekler, 09.30' da ise kadınlar start alacak.



15 sporcu ter dökecek


Talya Bitkisel Ürünler sponsorluğundaki Antalyaspor'dan Nuri Acar, Sabri Yiğit Üfler, Saliha Yüksel Tama, Ayhan Tama, Hediye Tama, Bahadır Tama, Mehmet Zahit Pişirici, Cemal Şahin, Tatiana Vukolova, Pelin Pelis, Necati Şevik, Mustafa Çelik, Cemil Yıldızhan, Burhan Cömertoğlu ve Oğuz Bodur yarışacak. Altınkum Plajı'ndan başlayacak yarış hem milli takım seçmeleri, hem de şampiyona puan sıralaması açısından çifte önem taşıyor.

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