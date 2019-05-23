Antalyaspor, Diego ile 2 yıllık sözleşme uzattı

Süper Toto Süper Lig'de 45 puanla 6. sırada bulunan ve Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettiren Antalyaspor, gelecek sezon için iç transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-beyazlı yönetim 4 yıl önce Eskişehirspor'dan gelen Brezilyalı sol ayaklı savunma oyuncusu Diego ile yeniden anlaştı. Yönetimin Diego ile 2 yıllığına anlaştığı öğrenildi.

Diego, bu sezon ligde 28 maçta forma giyerken, 3 gol atıp, 3 asist yaptı. Diego, bu maçlarda 7 sarı, 1 de kırmızı kart gördü.