Antalyaspor Ekşili Gençlik Kütüphanesi açıldı

Antalyaspor ve Antalya Genç İş İnsanları Derneği'nin (ANTGİAD) işbirliği ile Döşemealtı ilçesinin Ekşili Mahallesi'nde kurulumu tamamlanan kütüphane bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ekşili Gençlik Kütüphanesi'nin açılış törenine Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Antalyaspor A.Ş. Başkanı Av. Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyeleri, Antalyaspor Kulübü Derneği yönetim kurulu üyeleri, U19 takımı teknik heyet ve futbolcuları, ANTGİAD Başkanı Osman Sert ve yönetim kurulu üyeleri, Döşemealtı Kaymakamı Nuri Özder, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Ekşili Mahallesi Muhtarı İbrahim Aldemir ile Ekşili mahallesi sakinleri katıldı.

“Heyecan verici proje”

Açılış töreninde konuşan Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mehmet Karataş ve Ekşili Mahallesi Muhtarı İbrahim Aldemir, bu anlamlı hizmeti gerçekleştiren Antalyaspor A.Ş. ile ANTGİAD'a teşekkür etti. ANTGİAD Başkanı Osman Sert, Antalyaspor A.Ş. ile birlikte gerçekleştirdikleri Ekşili Gençlik Kütüphanesi'nin yapımını heyecan verici bir proje olarak karşıladıklarını ve bitene kadar da hiç eksilmeyen heyecanla çalıştıklarını dile getirdi.

“Yeni projeler yolda”

Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin, Ekşili Mahallesi'ne kurulacak bu kütüphanenin yapımı için teklif geldiğinde büyük bir heyecanla harekete geçtiklerini belirterek, “Benim de çocukluğumun bir bölümü bu mahallede geçti. Hatta baraj göletinin inşaatında çalışmışlığım vardır. Antalyaspor olarak özellikle gençler için hazırladığımız başka projeler de var. Aynı heyecan ve istekleri o projeleri de sırasıyla gerçekleştireceğiz” dedi.

“Her kitap bir alimdir”

Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin ise Ekşili Mahallesi gençlerini binlerce kitapla buluşturan Antalyaspor ve ANTGİAD'a teşekkür ederek, “Her kitap bir alimdir. Bu kütüphanedeki 2 bin kitabı okuyacak olanlar birer alimdir. Ülke olarak okuyan, öğrenmek isteyen bir gençlik hedefimiz var. Bu kütüphane, ülkemizin bu hedefleri doğrultusunda atılmış önemli adımlarından biridir” diye konuştu.

“Gönüllüler çalışacak”

Açılış kurdelesi kesildikten sonra kütüphane gezildi. Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, kütüphanedeki incelemesinin ardından mahalle muhtarı İbrahim Aldemir'e, kütüphanede her gün mahalle sakinlerinden birinin gönüllü olarak görev almasını gerektiğini söyledi.