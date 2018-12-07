Antalyaspor en iyi sezonlarından birini geçiriyor

Kırmızı-beyazlı takım bu hafta Bursa deplasmanından galibiyetle dönerse ligde son 10 yılın en iyi ilk 15 hafta rekorunu yakalayacak.

Akhisarspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgileri ile iki haftayı puansız tamamladıktan sonra Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek rahatlayan Antalyaspor, bu hafta kazanırsa son 10 yılın en iyi puanına bir kez daha ulaşacak. 23 puanda bulunan kırmızı-beyazlı ekip, Bursaspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmayı kazandığı takdirde 26 puana ulaşacak ve 2012-2013 sezonunda 15 maçta yakaladığı 26 puanlık rekorunu yakalamış olacak.

En iyi sezonu

Sezon sonunda kulüp tarihinin rekorunu kırdığı 2016-2017 sezonunu şimdiden geride bırakan Antalyaspor, o sezon 14'üncü haftayı 17 puanla 9'uncu sırada tamamlamıştı. 14'üncü haftalar itibariyle 26 puanla en iyi sezonunu 2012-2013'te geçiren Akdeniz ekibi, o sezon ilk yarıyı 30 puanla 3'üncü sırada tamamlamış, sezon sonunda ise 47 puanda kalarak 7'ncilikle yetinmişti. Antalyaspor, 2009-2010 sezonunda da 14'üncü haftayı 20 puanda geçmesine rağmen 10'uncu sırada yer almıştı.