Antalyaspor, Galatasaray için evinde son provasını yaptı

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maç öncesinde evindeki son çalışmasını bugün yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmana düz koşu ile başlayıp 5'e 2 top kapma oyunu ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maç ile sona erdi. Çift kale maçı yeşil yelekli takım kazandı.

Antalyaspor, yarın öğle saatlerinde İstanbul'a gidecek ve maç öncesindeki son çalışmasını akşam saatlerinde bu şehirde gerçekleştirdikten sonra kampa girecek.