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Antalyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor

Süper Lig’in 8.

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Antalyaspor maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmana Gustavo Blanco, Fredy ve Harun Kavaklı sakatlıkları dolayısıyla katılamadı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman çift kale maç ile devam etti. Taktik çalışan kırmızı-beyazlılarda Korkmaz'ın antrenman esnasında oyuncularını sık sık uyardığı gözlendi. Hafif yağışlı havada yaklaşık 1 saat süren antrenman sonrası oyuncular takım halinde basın mensuplarına poz verdi

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