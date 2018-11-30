Antalyaspor, Göztepe ile ligde 7. kez karşılaşıyor

Antalyaspor ile Göztepe, yarın oynanacak mücadele ile Süper Lig'de 7. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce oynanan maçlarda Antalyaspor'un 3, Göztepe'nin ise 2 galibiyeti bulunuyor.

Antalyaspor ile Göztepe, yarın Süper Lig'de 7. kez, toplamda ise 23. kez karşılaşacak. İki takım arasında Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig ve Türkiye Kupası'nda bugüne kadar 22 kez oynanan maçlarda Antalyaspor 9, Göztepe ise 7 galibiyet aldı. 6 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Antalyaspor ile Göztepe, Süper Lig'de ise bugüne kadar 6 kez karşılaştı. Bu maçlardan 3'ünü Antalyaspor, 2'sini Göztepe kazandı. İzmir temsilcisi 2 galibiyetini de geçtiğimiz sezon elde etmişti. Antalyaspor, Göztepe karşısında son galibiyetini 1. Lig maçında 2003-2004 sezonunda almıştı.

6 futbolcu sınırda

Yarınki karşılaşma öncesi Antalyaspor'da 6 futbolcu sarı kart sınırında. Bundan önce oynanan 13 karşılaşmada 3'er sarı kart gören futbolculardan sakatlığı nedeniyle oynayamayacak olan Doukara'nın yanı sıra Boffin, Danilo, Yekta, Chico ve Maicon, Göztepe maçında kart görmeleri halinde Bursaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

1.5 yıl sonra Arslanboğa

Üst sıralarda yer bulma mücadelesi içindeki iki takımın maçını Suat Arslanboğa yönetecek. Deneyimli hakem bundan önce Antalyaspor'un 13, Göztepe'nin ise 6 maçını yönetti. Antalyaspor bu maçlarda 7 galibiyet, 2 yenilgi alırken, Göztepe ise 6 maçın 1'ini kazanıp, 2'sini kaybetti. Geçen sezon ve bu sezon Antalyaspor'un hiçbir müsabakasında düdük çalmayan Arslanboğa, Antalya'daki son maçını 2 Haziran 2017'de yönetmiş, karılaşmayı Antalyaspor, Gaziantepspor karşısında 4-1 kazanmıştı.

Muhtemel kadro

Kırmızı-beyazlı takım son antrenmanını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirdi. Taktik ağırlıklı antrenmanın ardından kampa giren futbolcular ve teknik ekip maç saatini beklemeye başladı. Akdeniz temsilcisinde Souleymane Doukara ve Charles Da Silva sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Kırmızı-beyazlı ekibin karşılaşmaya Boffin, Sangare, Celustka, Diego, Cissokho, Yekta, Chico, Doğukan, Hakan, Maicon ve Mevlüt Erdinç on biri ile çıkması bekleniyor.