Antalyaspor, Göztepe maçına hazır

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz idaresinde gerçekleştirilen antrenmanda kırmızı-beyazlılar, taktik ağırlıklı çalıştı. Hazırlıklarını tamamlayan Antalyaspor, daha sora İzmir'e hareket etti. Antalya ekibinin kafilesinde sakatlıkları bulunan Diego ve Celutska yer almadı.

İzmir Bornova Stadı'nda yarın saat 18.00'da başlayacak mücadeleyi Ali Palabıyık,Serkan Olguncan ve Mustafa Sönmez hakem üçlüsü yönetecek. İki takım arasındaki ilk maç 3-3 beraberlikle sonuçlanmıştı.