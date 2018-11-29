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Antalyaspor, Göztepe maçının taktiğini çalıştı

Spor Toto Süper Lig’in 14.

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında cumartesi günü Göztepe'yi ağırlayacak olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarını taktik çalışarak sürdürdü.


Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleşen antrenman, düz koşunun ardından ısınma hareketleriyle devam etti. Dar alanda pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı futbolcular, daha sonra çift kale maç ve taktik çalışması gerçekleştirdi. Çift kale maç esnasında Bülent Korkmaz'ın oyuncularına sık sık uyarılarda bulunduğu gözlendi.


Antrenmana sakatlığı devam eden Charles ve Doukara katılmadı.

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