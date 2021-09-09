Antalyaspor Hentbol Takımına 6 yeni isim

Hasan Subaşı tesislerinde yapılan imza törenine oyuncular, Hentbol Şube Başkanı Hakan İrban ve dernek yönetimine yeni dahil olan Levent Küçükçolak katıldı.

Sezonun açılış maçını 18 Eylül'de İzmir Büyükşehir ile Antalya'da oynayacaklarını belirten İrban, "Bu sene Antalya'da oynayan 6 kardeşimizle sezona başlıyoruz. Geçen sene beraber çalıştığımız Murat Mızrakçı ile yolumuza devam ediyoruz. Türkiye liginde 22.6 yaş ortalamasıyla en genç oyuncu kadrosuna sahip takımız. Yeni transferlerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Antalyaspor Hentbol Takımına dahil olan 6 yeni isim ise, Savaş Beyhan, Anıl Tanman, Ali Emre Babacan, Nevzat Anıl Yıldız, Ümit Bahadır ve Serhat Karadoğan oldu. Ayrıca, Antalyaspor Dernek yönetimine yeni dahil olan Levent Küçükçolak'da hentbol branşını Antalya'da daha geniş kitlelere yayacaklarını vurguladı.