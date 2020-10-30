İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Antalyaspor, hocasını haftaya açıklayacak

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, görüşmelerin devam ettiğini önümüzdeki hafta yerli bir teknik direktör ile anlaşacaklarını bildirdi.


FT Antalyaspor'da Tamer Tuna'nın ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına devam ediliyor. Kırmızı-beyazlı ekip için özellikle Abdullah Avcı ve Aykut Kocaman ismi konuşuluyor. Antalyaspor'u ise bu hafta pazartesi günü sahasında oynayacağı zorlu Fenerbahçe karşılaşmasına Tamer Tuna'nın yardımcıları hazırlıyor.



“Yerli hoca”


Teknik direktör arayışları noktasında bilgi veren Murat Süğlün, “Çalışmalarımız devam ediyor. Henüz net bir gelişme var diyemeyiz. Yerli bir hocayla anlaşacağız. Kamuoyunda konuşulan isimler var. Önümüzdeki hafta hocamız netleşecek ve gerekli açıklamayı yapacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.