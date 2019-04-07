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Antalyaspor için dev akrep heykeli

Muratpaşa Belediyesi, şehrin takımı Antalyaspor için kaidesiyle birlikte 4 metre yüksekliğinde ve 7 metre genişliği ve uzunluğunda dev bir akrep heykeli hazırladı.

Heykel Antalyaspor'un evi Antalya Stadyumu'nda yakın bir parka yerleştirilecek.


Muratpaşa Belediyesi'nin heykel atölyesinden heykeltıraşlar Çağdaş Polat Sarıkaya ve Yılmaz Aras'ın ortak çalışması olan heykel tamamen demir ve sacdan oluşuyor. Muratpaşa Belediyesi kültür ve sanat işleri sorumlularından İlke Türkdoğan, heykelin yaklaşık 4 aylık bir çalışmayla ortaya çıktığını söyledi. Akrep heykelinin 4 metre uzunluğa, 3 metre 20 santimetre genişliğe ve 2 metre yüksekliğe sahip olduğunu belirten Türkdoğan, “Heykel, kaide ile beraber 7 metre uzunluk ve genişliğe 4 metre de yüksekliğe sahip olacak” dedi.


Muratpaşa Belediyespor Kulübü Başkanı Murat Şimşek ve Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın akrep heykelinin gerek tasarım aşamasında gerekse yapım sürecinde çok önemli katkılarını bulunduğunu belirten Türkdoğan, “Her iki başkanımıza da Antalyaspor taraftarları adına çok teşekkür ediyoruz” dedi. Türkdoğan, dev akrep heykelinin Antalya Stadyumu'nun yakınında bulunan bir parka yerleştirileceğini de sözlerine ekledi.

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