Antalyaspor ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor

Antalyaspor, turizm bölgesi Belek’te devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Antalyaspor, turizm bölgesi Belek'te devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor.
Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Antalyaspor'da antrenmanların temposu hafta sonunda da düşmedi. Kırmızı-beyazlılar günün ilk antrenmanına düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra ilk bölümünde pas çalışması ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, oyuncuları 2 gruba ayırıp bir gruba minyatür kaleli alanda, diğer grup ise kalecilerin koruduğu alanda kuvvet ve dayanıklılık amaçlı bire bir ikili mücadele çalıştırdı.