Antalyaspor ikinci devre hazırlıklarını sürdürüyor

Antalyaspor, turizm bölgesi Belek'te devre arası kamp çalışmalarını sürdürüyor.

Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Antalyaspor'da antrenmanların temposu hafta sonunda da düşmedi. Kırmızı-beyazlılar günün ilk antrenmanına düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Antrenman daha sonra ilk bölümünde pas çalışması ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, oyuncuları 2 gruba ayırıp bir gruba minyatür kaleli alanda, diğer grup ise kalecilerin koruduğu alanda kuvvet ve dayanıklılık amaçlı bire bir ikili mücadele çalıştırdı.