Antalyaspor ile Beşiktaş 58. randevuda

haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak olan FT Antalyaspor rakibiyle ligde 49, toplamda ise 58. kez karşılaşacak.

Süper Lig'in ikinci yarısına ilk yarıda olduğu gibi 3 puanla başlayan FT Antalyaspor'da yüzler gülüyor. Ligde 29 puanla 9. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar yarın saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda Beşiktaş'ı ağırlayacak. Ligde son 6 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlikle 12 puan elde eden güney ekibi Beşiktaş karşısında da yenilmezlik serisini sürdürmeyi hedefliyor.

İki takım bugüne kadar tarihlerinde 57 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Antalyaspor sahadan, 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 39 da yenilgiyle ayrıldı. Antalya'daki 27 karşılaşmada kırmızı-beyazlılar 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 yenilgi aldı.

Süper Lig'de karşılaşılan 49 maçta ise, Antalyaspor 6 galibiyet, 10 beraberlik, 33 yenilgi aldı. İki takımın ilk yarıdaki maçı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Zorlu karşılaşma öncesi Antalyaspor'da, Podolski, Ufuk Akyol, Ali Eren İyican, Mert Yılmaz ve Doğukan Sinik sakatlıkları, Dever Orgill ise sarı kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Rıdvan Yılmaz forma giyemeyecek.

Antalyaspor'un Beşiktaş karşısındaki muhtemel kadrosunun ise şöyle oluşması bekleniyor: Boffin, Eren Albayrak, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudryashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Sam, Fredy, Amilton, Gökdeniz Bayrakdar.