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Antalyaspor ile Fatih Karagümrük 14. randevuda

Süper Lig’in 17 haftasında FT Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, tarihlerinde 14.

Süper Lig'in 17 haftasında FT Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, tarihlerinde 14. kez karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Galatasaray ile golsüz berabere kalan FT Antalyaspor'da gözler, çarşamba günü iç sahada oynancaak Fatih Karagümrük maçına çevrildi. Kırmızı-beyazlılar zorlu karşılaşmayı kazanarak, son maçında iç sahada farklı mağlup olduğu Hatayspor karşılaşmasını unutturmak istiyor. 18 puanla ligde 15. sıradaki yerini koruyan Antalyaspor, Fatih Karagümrük maçını kazanarak üst sıralara doğru yükselişe geçmek istiyor.


Çarşamba günü saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Hüseyin Göçek, Kerem Ersoy ve Deniz Caner Özaral hakem üçlüsü yönetecek.



Sakat ve cezalılar


Bu zorlu karşılaş öncesi kırmızı-beyazlılarda, Drole, Serdar Özkan, Bahadır Öztürk, Ufuk Aksoy, Ali Eren Eyican, Adis Jahovic ve Sidnay Sam'ın sakatlıkları bulunuyor. Jahovic ve Sidney Sam'ın son durumlarına göre kadroda yer alabilecekleri belirtildi. Kart cezalısı Fredy de bu karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.



14. kez karşılaşacaklar


FT Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, bundan önce tarihlerinde 13 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 8'ini Antalyaspor, 3'ünü Karagümrük kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti.


İki takım Süper Lig'de 1983-1984 yılında karşı karşıya geldi. İstanbul'daki maçı 2-1 kaybeden Antalyaspor sahasındaki karşılaşmayı 2-0 kazandı.

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