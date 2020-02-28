Antalyaspor ile Fenerbahçe 48. randevuda

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın 48. kez karşı karşıya gelecek.

Antalyaspor, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Ligin ikinci yarısında iyi bir çıkış yakalayan Antalyaspor, art arda aldığı puanlarla düşme hattından kurtuldu ve topladığı 25 puanla 11. sıraya yükseldi. Son olarak deplasmanda Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Antalyaspor, Fenerbahçe karşısında da çıkışını devam ettirip, ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Kırmızı-beyazlılarda, Yekta Kurtuluş, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Salih Dursun sakatlıklarından dolayı, Sinan Gümüş ise kart cezası nedeniyle Fenerbahçe karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe üstünlüğü göze çarpıyor

İki takım arasında geride kalan 47 maçın 32'sini Fenerbahçe, 8'ini Antalyaspor kazandı. 7 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rakibiyle sahasında oynadığı 21 maçın 5'ini kazanan kırmızı-beyazlılar, 7 müsabakada berabere kaldı, 9 kez de sahadan yenik ayrıldı. Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Antalyaspor 1-0 kazanmıştı.