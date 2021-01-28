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Antalyaspor ile Gençlerbirliği 63. randevuda

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında mücadele edecek olan FT Antalyaspor ile Gençlerbirliği, 63. kez karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 10. sırada tamamlayan FT Antalyaspor'da gözler ikinci yarıya çevrildi. İlk yarıda inişli çıkışlı bir grafik çizen kırmızı-beyazlılar, ikinci devrede istikrarlı bir grafikle ligi üst sıralarda bitirmeyi hedefliyor.


Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor'da uzun süredir sakat olan futbolcuların geri dönmesi yüzleri güldürüyor. Özellikle Drole ve Serdar Gürler'in takımla antrenmanlara başlaması hücum anlamında teknik heyetin elini güçlendiriyor.


Cezalı oyuncunun olmadığı kırmızı-beyazlı takımda sakatlıkları bulunan Podolski, Ufuk Akyol, Doğukan Sinik, Mert Yılmaz ve Ali Eren İyican takımdaki yerlerini alamayacak.


31 Ocak Pazar günü saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'ndaki Gençlerbirliği-FT Antalyaspor karşılaşmasını Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay hakem üçlüsü yönetecek.


Öte yandan iki takım daha önce tarihlerinde 62 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalardan 24'ünü Antalyaspor, 18'ini Gençlerbirliği kazanırken, 20 maçta ise taraflar yenişemedi. Gençlerbirliği evinde rakibini 13 kez yenerken, 9 defa yenildi, 8 maçta ise berabere kaldı.


Ligin ilk yarısındaki karşılaşmayı Antalyaspor, 2-0 kazanmıştı.

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