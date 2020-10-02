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Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor 7. randevuda

Süper Lig’in 4.

Süper Lig'in 4. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fraport TAV Antalyaspor oynayacakları karşılaşma ile birlikte 7. kez karşı karşıya gelecek.


Süper Lig'e iyi bir giriş yapan Antalyaspor, geride kalan 3 haftada 2 galibiyet, 1 beraberlik sonucunda 7 puan topladı. Ligde averajla 4. sırada bulunan kırmızı-beyazlılar cumartesi günü deplasmanda karşılaşacağı Yeni Malatyaspor maçından da 3 puan hedefliyor.


Fraport TAV Antalyaspor ile Yeni Malatyaspor, bundan önce 6 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 4'ünü kırmızı- beyazlılar, 1'ini sarı-kırmızılılar kazandı. 1 maç ise beraberlikle sona erdi.


2019-2020 sezonunda rakibiyle ligde iki kez karşılaşan Antalyaspor, sahasındaki maçı 3-0, deplasmanda ise 2-1'lik skorla galip ayrılmıştı.


Cumartesi günü Yeni Malatya Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, Alper Ulusoy, Hasan Hüseyin Tetik, Bersan Duran hakem üçlüsü yönetecek.

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