Antalyaspor judoda deneyim kazandı

Antalyaspor Judo Takımı, 24-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen Minikler Türkiye Judo Şampiyonası'nda mücadele etti.

Kırmızı beyazlı sporculardan 36 kiloda yarışan Meryem Özbek, 76 sporcu arasından Türkiye 5'incisi oldu. 57 kiloda mindere çıkan Berfin Avaz da 21 sporcu arasından Türkiye 5'inciliğini elde etti. 3'üncülük müsabakalarını kaybeden sporcular, ülkemizi Balkan Şampiyonası'na temsil etmeyi kıl payı kaçırırken gelecek için umut verdi.