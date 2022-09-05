Antalyaspor, kaleci Sousa'yı Bodrumspor'a kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Portekizli kaleci Diogo Sousa'nın TFF 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a kiralandığını açıkladı.

Antalyaspor, 30 Haziran 2021 tarihinde Portekiz'in Sporting B takımından kadrosuna kattığı 24 yaşındaki Diogo Sousa'nın Bodrumspor'a satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllık kiralandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, “ Futbolcumuz Diego Sousa, satın alma opsiyonuyla 1 yıl kiralık olarak 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor'a transfer olmuştur. Futbolcumuza verdiği katkı için teşekkür eder, yeni takımında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.