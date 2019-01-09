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Antalyaspor, kamp çalışmalarını sürdürüyor

Devre arası kamp çalışmalarını Belek’te sürdüren Antalyaspor, günün ilk çalışmasını konakladığı Regnum Carya Otel’in fitness salonunda yaptı.

Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Antalyaspor, günün ilk çalışmasını konakladığı Regnum Carya Otel'in fitness salonunda yaptı.


Sakatlık tedavisi ve antrenman eksiğini giderme amacı taşıyan çalışmaya Ruud Boffin, Ferhat Kaplan, Ozan Evrim Özenç, Enes Sancar Şahin, Diego Angelo, Luis Chico, Abdelaziz Barrada, Souleymane Doukara, Charles Da Silva, Doğukan Sinik, Ondrej Celustka ve Mevlüt Erdinç katıldı.


Antalyaspor, günün ikinci antrenmanını da akşam Regnum Carya Sahası'nda gerçekleştirecek. Akşam antrenmanına kamp kadrosunda yer alan ve sakatlık sorunu olmayan tüm futbolcular katılacak.

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