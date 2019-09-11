Antalyaspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Antalyaspor, Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaşacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına Teknik Direktör Bülent Korkmaz idaresinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde devam etti. Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas ve yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Antrenmanı, Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay da takip etti. Milli takımlarında yer alan Celustka, Fredy ve Nazım Sangare antrenmana katılmadı.Yekta Kurtuluş takımdan ayrı çalışırken,Amilton'un da sakatlığı nedeniyle tedavisinin devam ettiği bildirildi.

Kırmızı beyazlılar akşam antrenmanıyla İstikbal Mobilya Kayserispor maçının hazırlıklarına devam edecek.