Antalyaspor kırtasiye setleri Kepezli öğrencilere dağıtıldı

FT Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ilk ve ortaokul öğrencileri için hazırlanan 120 bin adet kırtasiye seti, Korkuteli ilçesinden sonra Kepez'de de öğrencilere dağıtıldı.

FT Antalyaspor Başkanı Av. Aziz Çetin ve yönetim kurulu üyelerinin hayata geçirdiği proje ile anaokulu ve ilköğretimde eğitim gören çocuklar için hazırlanan kırtasiye setlerinin dağıtımına devam ediliyor. Daha önce Korkuteli ilçesinde dağıtımı yapılan kırtasiye setleri bu kez de Kepez ilçesinde bulunan okullara dağıtıldı. Kepez'de bulunan Ahmet Leman Baydar İlkokulu ve Ortaokulu, Gülsüm Ahmet Şimşek Anaokulu, Şehit Kahraman Çelikbaş Ortaokulu, Şehit Ufuk Baysan İlkokulu ve Kepez Yıldırım Beyazıt İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı. 120 bin adet üretilen kırtasiye setinin içinde kalem, silgi, kalemtıraş ve etiket bulunuyor. Setin içinde yer alan her üründe Antalyaspor logosu da yer alıyor. Setler Antalya'nın diğer ilçelerinde de belirli bir plan çerçevesinde dağıtılacak.