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Antalyaspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını devam ettirdi

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 17.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Antalyaspor, cumartesi günü deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılar zorlu karşılaşmanın hazırlıkları Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbol sorumlusu Nuri Şahin idaresindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Çalışma pas ve çift kalede taktik ağırlıklı maçla sona erdi. Antrenmana sakatlıkları bulunan Crivelli, Doğukan Nelik, Harun Alpsoy ve Ufuk Akyol katılmadı.


Antrenmanı Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Emin Hesapçıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri takip etti.

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