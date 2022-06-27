Antalyaspor Korumalı Futbol Takımı finalde

Ligi'nde finale yükseldi.

Takım, bu hafta sonu Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde oynadığı maçta Guts Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi. Rakibini 31-7 yenen Antalyaspor, Korumalı Futbol 2. Ligi'nde finale yükseldi.

Kırmızı beyazlı takımın finaldeki rakibi İzmir temsilcisi Ekonomi Halcyons olurken, Korumalı Futbol 1. Ligi'ne (Prolig) yükselecek olan takımı belirleyecek finalin 2 veya 3 Temmuz'da federasyonun belirleyeceği tarafsız bir sahada oynanacağı açıklandı.