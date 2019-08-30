Antalyaspor Kulübü Derneği'nden voleybol takımı için genel kurul kararı

Lig'de yer alabilmesi amacıyla olağanüstü genel kurul kararı aldığını duyurdu.

Antalyaspor resmi sitesinden duyurusu yapılan genel kurulda, 4'üncü madde olarak “Keçiören Belediyesi Bağlumspor Kulübünün Voleybol Kadınlar 1. Ligi'ndeki takımının yarışma haklarının aktifi ve pasifi ile Antalyaspor Kulübü Derneği tarafından devralınması ve Ekim ayına kadar gerekli evrakların Voleybol Federasyonu'na ulaştırılmasının sağlanması konularının müzakere edilmesi” ve 5'inci madde olarak “Dernek Üyeliğine Giriş Aidatı ve Dernek Yıllık Üyelik Aidatı tutarlarının düzenlenmesi” görüşülecek. Seçim maddesinin bulunmadığı olağanüstü Genel Kurul'un, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde 14 Eylül 2019 Cumartesi günü, çoğunluğun sağlanamaması halinde 21 Eylül 2019 Cumartesi günü gerçekleştirileceği açıklandı.