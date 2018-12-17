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Antalyaspor, kupa mesaisi hazırlıklarına başladı

Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu'nun rövanş maçında Perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı.


Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'a 2-0 mağlup olan Eleme Turu'nun rövanş maçında perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Darıca Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına başladı. E.Y. Malatyaspor maçında ilk onbirde forma giyen futbolcuların katılmadığı antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, daha sonra futbolcuları 4 gruba ayırıp ayak tenisi oynattı. Ayak tenisi turnuvasını Ferhat Kaplan, Zeki Yıldırım ve Osman Çelik'ten oluşan takım kazandı.

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