Antalyaspor kupada gençlere emanet

Turu'nda Amed Sportif Faaliyetler karşısına genç bir kadroyla çıktı. Emir Aydın, A takımla ilk maçına çıkarken, Mustafa Erdilman da ilk golünü attı.

FT Antalyaspor, Süper Lig'deki yükselişini sürdürürken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna devam ediyor. Kupada geçtiğimiz yıllarda başarılı bir grafik çizen Antalyaspor, bu sezonda iki turu rahat geçti. Güney ekibi 3. turda Diyarbekirspor'u 5-0, 4. turda Amed Sportif Faaliyetleri 4-0 yenerek 5. tura yükseldi. Kırmızı-beyazlılar kupa maçlarında genç ve ligde süre alamayan bir kadro ile sahadaki yerini aldı. Antalyaspor'da sahaya 17 yaşında olan Emir Aydın, Mevlüt Han Ekelik ilk 11'de, ikinci yarı ise Ege Bilsel ve Emir Aydın oyuna dahil oldu. Emir Aydın ilk kez A takımla resmi bir maça çıkarken, Mustafa Erdilman ise ilk golünü atma başarısını gösterdi.

Öte yandan Antalyaspor'un genç forveti 20 yaşındaki Gökdeniz Bayrakdar, karşılaşmada iki gole imza attı. Kırmızı-beyazlıların Antalyaspor'un geleceği olarak gördüğü genç yetenekler beğeni topladı.