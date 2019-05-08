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Antalyaspor Kütüphanesine kitap desteği

Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri’nde alt yapı sporcuları için oluşturulan kütüphaneye kitap desteği gelmeye devam ediyor.

Antalyaspor Hasan Subaşı Tesisleri'nde alt yapı sporcuları için oluşturulan kütüphaneye kitap desteği gelmeye devam ediyor.


Antalya'da Kültür Okulları bünyesindeki Şifa Koleji yönetici, öğretmen ve öğrencileri kütüphaneyi ziyaret ederek kitap bağışında bulundu.


Antalyaspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Osman Akyol ise gençleri iyi birer sporcu olmak kadar eğitimli ve kültürlü birer birey olarak yetiştirmek için çaba gösterdiklerini, kütüphaneye yapılacak kitap bağışlarıyla Antalyalıların da bu amaçlarına destek vermelerini istedi. Kitapları getiren okulun Kurumsal İletişim Sorumlusu Özlem Aygüneş, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sinan Yıldız ve öğrenciler Halil Öztekin ile Zeynep Çıtırgı, özenle yerleştirdikleri kitapların faydalı olmasını diledi. Osman Akyol, ziyaretin sonunda aynı zamanda iyi bir Antalyaspor taraftarı olan Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sinan Yıldız'a Antalyaspor flamasını da hediye etti.

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