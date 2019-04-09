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Antalyaspor kuvvet çalıştı

Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki haftanın ikinci antrenmanında kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. İlkokul öğrencileri ise antrenman öncesi futbolcuları ve teknik ekibi ziyaret ederek, takıma başarılar diledi.


Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra gruplar halinde 5 farklı istasyonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yarım sahada 3 takım halinde oynanan turnuva maçı ile sona erdi. Turnuva maçını yeşil takım kazandı.


Öte yandan Antalyaspor'un bugün minik ziyaretçileri vardı. Has Koleji'nden ilkokul öğrencileri, öğretmenleri ve okul idarecileri ile birlikte Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ne gelerek antrenman öncesi futbolcuları ve teknik ekibi ziyaret etti. Tezahüratlarla tesislere giriş yapan minikler, önce Teknik Direktör Bülent Korkmaz, ardından kaptan Diego ve sonrasında tüm takıma tezahüratlarla destek verdi. Teknik Direktör Korkmaz ve kaptan Diego'ya çiçek veren öğrenciler, Kasımpaşa maçında kırmızı-beyazlılara başarılar diledi.

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