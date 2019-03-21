Antalyaspor kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Spor Toto Süper Lig’e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, bugün kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yaptı.
Spor Toto Süper Lig'e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, bugün kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yaptı.
Kırmızı-beyazlılar, düz koşu ile başladığı antrenmana ısınma hareketleri ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenmanda daha sonra futbolcular 4 ayrı istasyonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, skor 6-6'ya geldiğinde çift kale maçı sonlandırdı ve yorucu antrenmanda istekli çalışan futbolculara teşekkür etti.
Öte yandan, Antalyaspor'un ilk hazırlık maçı da kesinleşti. Kırmızı-beyazlılar 29 Mart Cuma günü Regnum Carya Otel sahasında saat 17.00'de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.