Antalyaspor, Malatya'dan puanlarla dönmek istiyor

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Evkur Yeni Malatyaspor'un zor bir rakip olduğunu ve zor bir karşılaşma olacağını söyledi.

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde antrenman sahasında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesi değerlendirmelerde bulunan Teknik Direktör Bülent Korkmaz, zor bir rakip ve zor bir karşılaşma olacağını söyledi.

Zorlu bir maç sürecine girdiklerini söyleyen Teknik Direktör Bülent Korkmaz, “Geçen hafta dediğim gibi son 3 hafta ve zorlu maça sürecine girmiştik. Geçtiğimiz hafta deplasmanda aldığımız Bursaspor galibiyetiyle ilkini atlattık. Sahada çok iyi bir oyun sergiledik ve iyi bir takım savunması yaptık. Bu hafta, geçen hafta da deplasmanda kazanan Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı oynayacağız. İyi ve dirençli bir takım. Kendi sahasında özellikle iyi oynayan ve ne yaptığını çok iyi bilen bir takımla oynayacağız. Tabii onlar için ne kadar zor ise; bizim için de zor olacak” dedi.

“Takım halinde oynamalıyız”

Her maçta olduğu gibi bu maçta da rakibinden daha çok koşmaları ve mücadele etmeleri gerektiğini de söyleyen Korkmaz, “Dolayısıyla tekrar aynı şeyi söylüyorum. Onlardan daha çok koşmalı ve mücadele etmeliyiz. Takım halinde oynamalıyız. Bunu yaptığımız sürece oyunda da bir sıkıntı yaşamayız. İnşallah hafta sonu da bunu en iyi biçimde yapıp, istediğimiz sonucu alırız. Sakat oyuncularımıza konu gelirse; Doukara kondisyoner eşliğinde çalışıyor. Charles de iyileşti ama onun da fiziksel olarak tam hazır. Dolayısıyla yoğun bir sakatlık yaşayan oyuncumuz kalmadı” diye konuştu.