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Antalyaspor Masa Tenisi Takımı şampiyon oldu

Antalyaspor Masa Tenisi Takımı, Türkiye Masa Tenisi 1.

Ligi'nde şampiyon olarak adını Masa Tenisi Süper Ligi'ne yazdırdı.



Ankara'nın Mamak Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 1. Lig 3. Etap Play-Off karşılaşmalarında Antalyaspor, Spor İhtisas GSK, Şahinbey Belediyesi, Bedensel Engelliler, Veteran MTD, Beyoğluspor, Konya Barospor ve Bu Piliçspor ile karşı karşıya geldi.



Müsabakalara 2'nci sırada başlayan Antalyaspor Masa Tenisi Takımı, aldığı sonuçların ardından 1. Lig 3. Etap Play-Off karşılaşmalarını 1'inci sırada tamamlayarak şampiyon oldu. Oğuz Akıncılar, Kader Dönmez, Mustafa Arslan ve Muhammet Taher'den oluşan masa tenisi takımı kazandığı şampiyonlukla Antalyaspor'un adını Masa Tenisi Erkekler Türkiye Süper Ligi'ne yazdırdı.

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