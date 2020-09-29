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Antalyaspor, Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattı

FT Antalyaspor, Bayern Münih 2 takımından 21 yaşındaki Mert Yılmaz’ı kadrosuna kattığını açıkladı.

FT Antalyaspor, Bayern Münih 2 takımından 21 yaşındaki Mert Yılmaz'ı kadrosuna kattığını açıkladı.


Nazım Sangare'nin Fenerbahçe'ye transferinin ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen Antalyaspor, Bayern Münih 2'de top koşturan Mert Yılmaz ile anlaşmaya vardı. Sağ bek pozisyonunda görev yapan Mert, kırmızı-beyazlı ekiple 5 yıllık sözleşme imzaladı.


Beşiktaş'ın da gündeminde olan genç futbolcu için Antalyaspor, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:



“Kulübümüz, 1999 doğumlu sağ bek Mert Yılmaz ile 5 yıllık sözleşme imzalamıştır. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı beyaz formamız altında başarılar dileriz.”

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