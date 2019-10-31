Antalyaspor moral depoladı

Basın Sözcüsü Murat Süğlün'e ait olan restorantta gerçekleşen öğle yemeği organizasyonuna Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ile yöneticiler, teknik heyet, futbolcular, sağlık ve destek ekibi katıldı. Organizasyonu gerçekleştiren Süğlün'e teşekkür eden Başkan Öztürk, yemek sonrasında teknik heyet ve futbolcularla sohbet etti. Yemek sonrası bir konuşma yapan Başkan Öztürk, daha önce de yaşadıkları sıkıntılı dönemleri birlik ve beraberlikle aşarak tarihi sonuçlara imza attıklarını hatırlattı. Başkan Öztürk, çok güzel başarılar kazanacak bir teknik heyete ve futbolcu grubuna sahip olduklarına işaret ederek, Beşiktaş maçının Antalyaspor için yeni bir başlangıcı olmasının istedi.

Taraftar destek verdi

Antalyaspor taraftarları ise takımın bugün yaptığı antrenmanı ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti ve tezahüratları ile takımın yanında olduğunu gösterdi. Grup 1966 ve 07 Gençlik grupları, Teknik Direktör Bülent Korkmaz ve futbolcularla bir araya gelerek onlara olan güvenini dile getirdi. Beşiktaş maçında galibiyet beklediklerini belirten taraftarlar, çalışmanın başlamasının ardından U19 takımının antrenmanına da gitti. Genç futbolcuları başarılı sonuçlar nedeniyle tebrik eden taraftarlar, bu yıl şampiyonluk beklediklerini söyledi. A takımının antrenmanının bir bölümünü de izleyen taraftarlar, tesislerden tezahüratlar eşliğinde ayrıldı.