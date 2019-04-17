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Antalyaspor pas çalıştı

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in 29.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Akhisarspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.


Kırmızı-beyazlılar, Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenmana düz koşu ve ısınma hareketleri ile başlayıp beşe iki oyunu ile devam etti. Pas organizasyon çalışmasının ardından üç takım halinde yapılan çift kale maçla çalışma sona erdi. Turnuvayı yeşil yelekli takım kazanmasına rağmen mavi takımın da galibiyet pozuna girmesi renkli görüntüler oluşturdu.



Biletler satışa çıkıyor


Öte yandan, Antalyaspor'un Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da oynayacağı Süper Lig 30. hafta karşılaşmasının biletleri yarın saat 15.00'te satışa çıkacak. Biletler, Kale Arkaları: 10, Doğu Tribünü: 20, Batı Tribünü: 40, VIP Tribünü: 75 ve Misafir Tribünü: 13 TL'den satışa çıkacak.

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