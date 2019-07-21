Antalyaspor, Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'na damga vurdu

Antalyaspor Yüzme Takımı, Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'nda 9 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Sporcular 3 kez şampiyona rekoru kırarak organizasyona damga vurdu.

Bu yıl 35'incisi düzenlenen Uluslararası Prens Adaları Yüzme Şampiyonası'na 7 ülkeden 53 takımın 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 yaş ile büyükler kategorilerinde 430 yüzücü katılırken Antalyaspor yarışlara 12 yaşındaki 11 yüzücü ile katılım gösterdi. Yüzücüler Emir Batur Albayrak, 400 metre serbestte 4.22.82 ve 100 metre serbestte 1.00.29 dereceleriyle, diğer yüzücü Sevim Eylül Süpürgeci ise 400 metre serbestte 4.21.71 derecesiyle Prens Adaları Şampiyonası'nın rekorlarını kırdı. İki sporcu, aynı zamanda müsabakanın en çok puan toplayan yüzücüleri olurken Prens ve Prenses ödüllerine layık görüldü.

Antalyaspor yüzücüleri her branşta kürsüden inmezken 19 madalya topladı. Antalyaspor, sadece 12 yaş kategorisinde aldığı madalya ve rekorlarla şampiyonayı 4'üncü sırada tamamladı. 12 yaş takımı izleyiciler ve yüzme camiasından övgü alırken, Akdeniz'in prensleri ve prensesleri olarak adlandırdı.

Olimpiyat hedefi

Antalyaspor Yüzme Takımı Başantrenörü Turgay Demircioğlu, "12 yaş grubunda açık ara şampiyon olan takımımız, dereceleri ile Türkiye'de ses getirdi. Geçtiğimiz yıl Türkiye Şampiyonası'nda bu başarının sinyalleri gelmişti. Düzenli çalışmalarımız ve kulüp içindeki mükemmel uyum ile alttan da yeni bir jenerasyon geliyor. 3 sene içinde milli takımımızın omurgasını oluşturmakla kalmayacağız, olimpiyatlara Antalya'dan yüzücü veya yüzücüler sokmaya çalışacağız. Yüzücülerimiz haftada 4 sabah, 6 akşam olmak üzere 10 antrenman yapıyor. Bu başarıyı, sabah akşam çocuklarını antrenmana getirip götüren velilerimize de hediye ediyoruz" dedi.