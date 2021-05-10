Antalyaspor, rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek

Süper Lig'in son 6 haftasında galibiyet yüzü göremeyen Antalyaspor, 41. haftayı BAY geçirecek. Kırmızı-beyazlılar bu haftaki maçlarda Kayserispor'un yenilmesi veya Ankaragücü'nün puan kaybetmesi halinde son maçına bakmadan ligde kalmayı garantileyecek.

Süper Lig'de 40. haftada deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Antalyaspor'da kötü gidişat devam ediyor. Ligde son 6 maçında sadece bir puan alabilen kırmızı-beyazlılar 3 puana hasret kaldı. Güney ekibi son galibiyeti 7 hafta önce deplasmanda Kayserispor'a karşı 1-0'lık skorla elde etmişti. 43 puanla 16. sıraya kadar düşen Antalyaspor'da düşme hattıyla arasındaki puan farkı da 5'e indi. Bu haftayı BAY geçecek olan Antalyaspor, düşme hattındaki rakipleri eğer maçlarını kazanırsa puan farkı Ankaragücü ile 2'ye düşerken, Kayserispor'la da puanlar eşitlenecek. Kırmızı- beyazlılar Süper Lig'i sahasında İ.H Konyaspor maçı ile tamamlayacak. Güney ekibi bu maçını kazanması halinde rakiplerine bakmadan ligde kalmayı garantileyecek.

Antalyaspor, İstanbul'da oynanacak Kasımpaşa - Ankaragücü ve Başakşehir - Kayserispor maçlarının sonuçlarını da yakından takip edecek. Akrepler, Ankaragücü'nün puan kaybetmesi ya da Kayserispor'un yenilmesi halinde ligde kalmayı son maçına kalmadan garantileyecek.